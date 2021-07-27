Общество
Какой сегодня праздник 27 июля
фото © pixabay.com
Сегодня, 27 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День рождения гамбургера
Фото pixabay.com
Своим названием главный американский бутерброд обязан выходцам из Гамбурга. Однако для того, чтобы стать «королем» американского, а затем и мирового фаст-фуда, немецкий бифштекс должен был быть удобным для еды «на ходу».
27 июля 1900 года американский гастроном Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Хейвен продал первый гамбургер. Именно он положил традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата. Именно в таком виде гамбургер стал символом гастрономии Нового Света.
Гамбургеры получили широкую известность в 1904 году на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Однако еще в течение 30 лет американцы продолжали отдавать предпочтение хот-догам, жареным цыплятам и итальянской пицце.
День памяти святого преподобного Стефана Махрищского
Преподобный Стефан Махрищский — друг и собеседник преподобного Сергия Радонежского. Родом из Киева. Принял монашество в Киево-Печерском монастыре.
Вследствие усиления гонений на православных со стороны католиков, ища безмолвия, Стефан удалился в местечко Махрище (в 35 верстах от Троице-Сергиевой лавры) и здесь, не позднее 1358 года по благословению святителя Алексия, митрополита Московского, основал обитель в честь Святой Троицы.
Ненависть соседних владельцев земли заставила преподобного Стефана удалиться на реку Авнежу, где в 60 верстах от Вологды святой основал другую обитель Святой Троицы.
Вернувшись в Махрищскую обитель, святой Стефан учредил в ней общежитие и подвизался до своей кончины, последовавшей в 1406 году.
В 1550 году были обретены нетленные мощи преподобного Стефана, прославившиеся многими чудесами. Одно из них произошло, вероятно, в 1557 году, когда по молитве к преподобному произошло чудесное умножение хлеба на 2000 богомольцев, а остатков собрали столько, что братия питалась еще три месяца.
День Акилы (Дозоры)
Акила, память которого совершается в этот день, был апостолом от семидесяти (так называют непосредственных учеников Двенадцати апостолов). Акила, по происхождению иудей, родился в городе Понте, но долго жил в Риме, пока не был изгнан оттуда по велению императора Клавдия. Поселившись в Коринфе вместе с женой Присциллой, Акила познакомился со святым Павлом. Впоследствии апостол обратил супругов в христианство. Акила и Присцилла проводили в своем доме богослужения, распространяли христианскую веру и во многом помогали апостолу Павлу.
Также сегодня, 27 июля, отмечают такие праздники:
- День сони в Финляндии (День семи отроков Эфесских)
- День пяти случайных встреч
- День шотландского виски (National Scotch Day) в США
- День прогулки с домашними растениями (Take Your Houseplants for a Walk Day) в США
- День крем-брюле (National Creme Brulee Day) в США
- День победы в КНДР
- День ковбоя (National Day of the Cowboy) в США
- День памяти жертв во Вьетнаме
- День ходьбы на ходулях (Walk on Stilts Day) в США
- День благодарности волынке (Bagpipe Appreciation Day) в США
- День перемирия ветеранов Корейской войны в США
- День Хосе Сельсо Барбосы в Пуэрто-Рико
- День Церкви Христа на Филиппинах
Сегодня именины празднуют: Петр, Федор, Акила, Анисим (Онисим), Степан, Иларион, Прискилла, Ираклий, Юст, Гелий (Еллий).
Что происходило 27 июля в прошлые годы
1586 - табак впервые попал в Великобританию, завез его английский пират Уолтер Рэли.
1694 - в Великобритании основан главный финансовый орган страныЦентральный Банк Англии.
1890 - из револьвера смертельно ранил себя в грудь голландский художник Винсент ван Гог.
1921 - впервые получен инсулин: выделил данный гормон канадский физиолог и врач Ф. Бантинг за что был удостоен Нобелевской премии.
1930 - лидеры профсоюзов США призвали бойкотировать товары из СССР.
1945 - русский писатель А. Солженицын получил 8 лет исправительно-трудовых лагерей за антисоветские взгляды и пропаганду.
1983 - в Португалии посольство Турции подверглось террористической атаке (в итоге погибли все пять террористов, жена турецкого дипломата и португальский полицейский, один человек сумел бежать) со стороны организации Армянская Революционная Армия.
1988 - ожирение объявлено общенациональной проблемой здравоохранения США.
1990 - Гагаузия законом Парламента Молдавии лишилась автономии.
2006 - корпорация Intel представила первый процессор линейки Core 2 (поколение микропроцессоров архитектуры х86).
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 27 июля. Какие праздники будут завтра?
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