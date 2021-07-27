Интернет-трансляция Олимпиады в Крыму заблокирована

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Гендиректор Первого канала Константин Эрнст, комментируя проблемы с трансляцией олимпиады в Крыму, заявил, что в телеэфире все доступно, а в интернете произведена геоблокировка по требованию МОК.

Об этом он рассказал РИА Новости.

Ранее зрители обратили внимание на проблемы с доступом к трансляции олимпиады в Крыму.

«Первый канал вещает Игры на территории Крыма без ограничений в телевизионном эфире и эфирные трансляции на сайте 1tv.ru с первого же дня олимпиады и до последнего будет, поэтому они абсолютно доступны», - рассказал Эрнст.

Однако трансляции, доступные только в интернете, которые Первый канал получает непосредственно у официального вещателя, заблокированы в Крыму требованиями Международного олимпийского комитета, сказал Эрнст. По его словам, «именно МОК обеспечивает геоблокировку всех специальных проектов и трансляций».

«Полный объем, который мы получаем через специальную программу, которую МОК нам предоставляет... К сожалению, они там вводят геоограничения», - отметил Эрнст.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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