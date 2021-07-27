Хуснуллин выразил недовольство ходом реконструкции набережной в Евпатории

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин недоволен проблемами с подрядчиком, возникшими при реконструкции набережной Терешковой в Евпатории.

Об этом он сообщил в прямом эфире в Instagram.

«Недавно разговаривал с Аксеновым, главой Крыма, он говорил, что были проблемы с подрядчиком <...> Но я сам недоволен, такая красивая эта набережная, так мне понравилась», - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что в прошлом году также возникали трудности с реконструкцией набережной. По его словам, завершить работы планируется к следующему сезону. «Вроде 5 августа выйдут из экспертизы, ну и, наверное, уже к следующему сезону закончат», - сказал Хуснуллин.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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