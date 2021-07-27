Происшествия
Девочка травмировала позвоночник, упав с батута в симферопольском парке
Ребенок травмировал позвоночник после падения с батута в Детском парке Симферополя.
Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления Следственного комитета по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Была выявлена публикация о том, что во время игры на аттракционе «Лабиринт» в детском парке Киевского района Симферополя девочка упала на землю, не застеленную матом, получив компрессионный перелом позвоночника. Родители ребенка приложили к публикации выдержки из медицинской документации с поставленным диагнозом, сообщив, что дочка находится на лечении», – сообщила Постнова.
Об инциденте в СК узнали во время мониторинга соцсетей. Семья пострадавшей в ведомство не обращалась. «В настоящее время проводится процессуальная проверка на предмет наличия в действиях круга лиц признаков преступления, предусмотренных статьей 238 УК Российской Федерации – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», – добавила официальный представитель управления СК.
Свою проверку также организовала прокуратура Крыма. «Будет дана оценка действиям предпринимателя по соблюдению требований безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации аттракционов», – сообщила пресс-служба ведомства.
В случае наличия оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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