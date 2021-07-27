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Происшествия

Браконьеры убили дикого кабана в Бахчисарайском районе

В селе Высокое Бахчисарайского района трое браконьеров незаконно убили самку дикого кабана.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Крыма.

Ущерб от охоты составил 150 тысяч рублей. У нарушителей изъяли два охотничьих гладкоствольных ружья, патроны, нож и автомобиль «УАЗ – 469». Также составлены админпротоколы, которые рассмотрит Бахчисарайский мировой суд.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Неизвестные вломились домой к крымчанке и несколько дней удерживали ее силой. Феодосийский городской суд признал виновными трех мужчин, которые, угрожая оружием, силой удерживали жительницу Крыма и требовали передать им половину принадлежащего ей дома.

Евпаториец сбежал из больницы с телефоном врача. С заявлением в полицию обратилась сотрудница местной больницы, сообщившая что ее телефон, скорее всего по ошибке, забрал кто-то из пациентов.

Крымчанин попался на краже могильных оград. Полицейские задержали 21-летнего жителя Красногвардейского района, который украл ограждения с могил.

Три дня держали взаперти: в Крыму вымогатели получили тюремный срок. В Феодосии суд вынес приговор по уголовному делу о вымогательстве в отношении троих мужчин, которые угрозами удерживали женщину и требовали ее имущество.

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