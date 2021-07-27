Происшествия
Браконьеры убили дикого кабана в Бахчисарайском районе
В селе Высокое Бахчисарайского района трое браконьеров незаконно убили самку дикого кабана.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Крыма.
Ущерб от охоты составил 150 тысяч рублей. У нарушителей изъяли два охотничьих гладкоствольных ружья, патроны, нож и автомобиль «УАЗ – 469». Также составлены админпротоколы, которые рассмотрит Бахчисарайский мировой суд.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Неизвестные вломились домой к крымчанке и несколько дней удерживали ее силой. Феодосийский городской суд признал виновными трех мужчин, которые, угрожая оружием, силой удерживали жительницу Крыма и требовали передать им половину принадлежащего ей дома.
Евпаториец сбежал из больницы с телефоном врача. С заявлением в полицию обратилась сотрудница местной больницы, сообщившая что ее телефон, скорее всего по ошибке, забрал кто-то из пациентов.
Крымчанин попался на краже могильных оград. Полицейские задержали 21-летнего жителя Красногвардейского района, который украл ограждения с могил.
Три дня держали взаперти: в Крыму вымогатели получили тюремный срок. В Феодосии суд вынес приговор по уголовному делу о вымогательстве в отношении троих мужчин, которые угрозами удерживали женщину и требовали ее имущество.
Интернет-трансляция Олимпиады в Крыму заблокирована
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст, комментируя проблемы с трансляцией олимпиады в Крыму, заявил, что в телеэфире все доступно, а в интернете произведена геоблокировка по требованию МОК.
Севастопольца из застрявшего на обрыве автомобиля спас бордюр
Стала известна причина странного происшествия с автомобилем в центре Севастополя.
В Крыму выявлено почти четыре тысячи случаев нарушения прав собственности
В Крыму, начиная с 2014 года зафиксировано почти четыре тысячи случаев нарушения права собственности физических и юридических лиц.
Упавший с обрыва Mercedes уже год валяется на пляже у Фиолента
Жители сетуют на то, что ответственные службы до сих пор не ликвидировали металл из водоохранной зоны.
12 часов назад
Питерцы и москвичи не хотят отдыхать в Крыму
6 часов назад
В мэрии Симферополя провели вечеринку на рабочем местефото
4 часа назад
Завхоз в севастопольской школе напала на ученицувидео
11 часов назад
В Керчь прибыл спецбатальон Минобороны России
6 часов назад
В Крыму за сутки выявили 371 случай коронавируса
За 26 июля на территории Крыма зарегистрировали 371 случай коронавирусной инфекции.