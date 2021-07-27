Администрация Бахчисарая заплатит штраф за амброзию

Администрация Бахчисарая приняла недостаточные меры по борьбе с опасным растением, сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

«По фактам выявленных нарушений в отношении лиц, допустивших нарушения требований законодательства РФ в области карантина растений, были возбуждены административные дела и вынесены предписания об устранении нарушений, — уточнили в пресс-службе.

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В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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