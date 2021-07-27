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Власть

Администрация Бахчисарая заплатит штраф за амброзию

Администрация Бахчисарая приняла недостаточные меры по борьбе с опасным растением, сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

«По фактам выявленных нарушений в отношении лиц, допустивших нарушения требований законодательства РФ в области карантина растений, были возбуждены административные дела и вынесены предписания об устранении нарушений, — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что предпринимателя из Алушты оштрафуют на 300 тыс. рублей за срыв госконтракта.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Россиянам рассказали о последствиях принятия нового закона о соседях. Он направлен на ограничение использования жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах.

Крымские свалки назвали миной замедленного действия. Нарушение правил складирования и хранения твердых бытовых отходов и отсутствие правильно организованной дренажной системы полигонов может стать причиной загрязнения подземных вод в Крыму.

Севастополю добавят 307 млн рублей на воду. На обеспечение стабильного водоснабжения Севастополя будет направлено дополнительно 307,3 млн рублей.

В Симферополе фасады домов чистят от «паутины проводов». Сотрудники МУП «Киевский Жилсервис» начали работы по приведению в нормативное состояние слаботочных сетей интернет-провайдеров.

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