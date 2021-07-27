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Происшествия

Boeing с неполадками в двигателе приземлился в Симферополе

18:50 вторник, 27 июля 2021

Авиалайнер Boeing, у которого, по предварительным данным, были неполадки с одним из двигателей, совершил посадку в аэропорту Симферополь.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. 

Как сообщили в пресс-службе главного крымского авиаузла, «все самолеты в течение дня 27.07 приземляются в аэропорту Симферополь в штатном режиме».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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