Жилплощадь
Жители Крыма стали чаще жаловаться на управляющие организации
За первое полугодие в Инспекцию по жилищному надзору Крыма поступило 5,5 тысячи обращений граждан - на 20 процентов больше, чем в прошлом году.
Большинство - о ненадлежащем содержании общего имущества многоэтажек. По информации главного жилищного инспектора Крыма Элины Акуловой, только за последнюю неделю зарегистрировано более 350 обращений.
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что в республике должна быть принята единая модель работы управляющих организаций и тарифная политика в сфере ЖКХ.
- К сожалению, сейчас покос травы, рубка сухостоя, уборка подъездов и проведение текущего малобюджетного ремонта во многих муниципальных образованиях организованы плохо, - сказал он.
Эксперты в отрасли ЖКХ отмечают, что уже есть законодательные акты, которые регламентируют работу управляющих организаций, составлен минимальный перечень работ для надлежащего содержания общего имущества многоэтажек. И вряд ли какие-то новые постановления улучшат ситуацию. Повлиять на нее могут только жильцы.
По мнению экспертов, чтобы качество услуг было высоким, тарифы должны быть экономически обоснованными. Они устанавливались в 2015 году, за это время цены выросли на все, в том числе, и на строительные материалы.
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