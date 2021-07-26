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Власти РФ пообещали Крыму дать денег на логистические центры
Сельхозпроизводители Крыма и Севастополя смогут компенсировать часть затрат на строительство или модернизацию оптово-распределительных центров.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Речь идет о возмещении из федерального бюджета 20% фактической стоимости созданной инфраструктуры. Согласно утвержденному документу, эта мера поддержки начнет действовать с 2022 года», – уточнила пресс-служба кабмина.
Решение даст крымским сельхозпроизводителям возможность строить логистические центры на льготных условиях, позволит расширить мощности для хранения, первичной переработки и упаковки сельхозпродукции, послужит укреплению продовольственной безопасности полуострова.
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 24 ноября 2018 года №1413.
В настоящее время на территории Крыма реализуются мероприятия по строительству сразу несколько логистических центров.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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