В Ялте после столкновения с трактором погиб водитель мопеда

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, произошедшего в Ялте, в котором погиб водитель мопеда.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«По предварительным данным, 26 июля 2021 года в 11.28 в Ялте, на ул. Дарсановская водитель мопеда Honda Dio не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с трактором-погрузчиком. В результате ДТП водитель мопеда смертельно травмирован», – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

В Telegram-канале AMS Yalta очевидцы происшествия опубликовали фотографии с места аварии. На снимках видно, что на месте аварии работали сотрудники МЧС и «скорой помощи».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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