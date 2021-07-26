Происшествия
В Ялте после столкновения с трактором погиб водитель мопеда
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, произошедшего в Ялте, в котором погиб водитель мопеда.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«По предварительным данным, 26 июля 2021 года в 11.28 в Ялте, на ул. Дарсановская водитель мопеда Honda Dio не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с трактором-погрузчиком. В результате ДТП водитель мопеда смертельно травмирован», – говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.
В Telegram-канале AMS Yalta очевидцы происшествия опубликовали фотографии с места аварии. На снимках видно, что на месте аварии работали сотрудники МЧС и «скорой помощи».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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