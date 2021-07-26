Бизнес
В Симферополе предприятие задолжало поставщикам 70 млн рублей
В Симферополе предприятие задолжало 70 млн рублей за поставку лекарственных препаратов в рамках исполнения контракта, заключенного для обеспечения государственных нужд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
«Установлено, что государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крым-Фармация» заключило с хозяйствующими субъектами контракты на поставку лекарственных препаратов. Предприниматели исполнили обязательства, однако оплату в установленный срок не получили. Размер задолженности составил более 70 млн рублей. В целях устранения выявленных нарушений прокурор руководителю унитарного предприятия внес представление», – говорится в сообщении.
Как отмечается, на данный момент задолженность погашена в полном объеме.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымский коммерсант попытался за два млн рублей подкупить сотрудника ФСИН. Крымский предприниматель обвиняется в даче взятки сотруднику регионального управления ФСИН.
Крымская верфь хочет отсудить почти 25 миллионов. Феодосийский судостроительный завод (СМЗ) «Море» подал в арбитражный суд Крыма иск на 24,9 млн рублей к Ленинградскому судостроительному заводу «Пелла».
Предприниматели в Крыму отказываются давать властям доступ к видеокамерам. Предприниматели пяти муниципальных образований Крыма отказались предоставить властям доступ к камерам наблюдения в своих магазинах и ресторанах.
Бизнес игнорирует разработки крымских ученых. В Крыму ученые разрабатывают элитный посадочный материал. Однако бизнес не хочет идти на встречу отечественной науке, предпочитая закупать все за рубежом.
Скандальный вице-премьер Крыма передумал выдвигаться в Госдуму РФ
Вице-премьера РК Евгения Кабанова, чье лицо украшало добрую треть предвыборных рекламных площадей и первые полосы газет, исключили из списков претендентов в депутаты Госдумы от Республики Крым.
Едва не влетел в АЗС: ДТП с пассажирским автобусом в Севастополе
Три человека получили травмы в аварии с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Севастополе.
В Крыму за сутки выявили 389 случаев коронавируса
За 25 июля на территории Крыма зарегистрировали 389 случаев коронавирусной инфекции.
Крымчан возмутила фотосессия в стиле ню на лавандовом поле
Съемки в цветущих полях Крыма невероятно популярны в последние годы. Стремясь быть оригинальным, модели и фотографы идут на крайности.
24 часа назад
Уран добавит драматизма в курортный сезон в Крыму
23 часа назад
Гигантские осы освоили новые районы Крыма
Насколько опасны огромные насекомые и почему многие стремятся их убить.