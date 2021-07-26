В Симферополе предприятие задолжало поставщикам 70 млн рублей

В Симферополе предприятие задолжало 70 млн рублей за поставку лекарственных препаратов в рамках исполнения контракта, заключенного для обеспечения государственных нужд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Установлено, что государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крым-Фармация» заключило с хозяйствующими субъектами контракты на поставку лекарственных препаратов. Предприниматели исполнили обязательства, однако оплату в установленный срок не получили. Размер задолженности составил более 70 млн рублей. В целях устранения выявленных нарушений прокурор руководителю унитарного предприятия внес представление», – говорится в сообщении.

Как отмечается, на данный момент задолженность погашена в полном объеме.

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