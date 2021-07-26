В Симферополе фасады домов чистят от «паутины проводов»

Сотрудники МУП «Киевский Жилсервис» начали работы по приведению в нормативное состояние слаботочных сетей интернет-провайдеров.

Об этом сообщили в администрации крымской столицы.

Демонтаж немаркированных сетей с фасадов уже выполнен на ул. Бела Куна, 31, ул. Лизы Чайкиной, 7, пр. Победы, 60 и 62.

«Работы будут проводиться на плановой основе по всем домам, которые находятся в обслуживании муниципальной управляющей компании», - сообщил директор МУПа Михаил Розум.

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