В Севастополе только 21 официальная точка продажи арбузов и дынь

Приобрести арбузы и дыни в Севастополе можно на рынках, ярмарках выходного дня, в розничных торговых сетях, а также на бахчевых развалах – это места, специализирующиеся на продаже бахчевых.

С середины июля в Севастополе официально работает 21 такая точка.

«В этом году, как и все другие торговые объекты, эти точки внесены в схему НТО. В мае текущего года были разыграны аукционы и заключен 21 договор. Все эти точки только за сезон приносят в городской бюджет порядка 1,7 миллионов рублей», – отметил первый заместитель директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Максим Рожков.

Также он предупредил, что не следует приобретать бахчевые на стихийных рынках и у автомобильных дорог: там продукты продаются, как правило, без разрешительных документов.

«За несанкционированную торговлю в неустановленных местах предполагается штраф до пяти тысяч рублей. При повторном нарушении – проводится закрытие торговой точки, вплоть до демонтажа», – уточнил первый заместитель директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка.

На территории Севастополя бахчевые развалы организуются уже третий год подряд. В 2019 году на таких точках было реализовано около 450-500 тонн арбузов и дынь, в 2020 году – 550-600 тонн. В планах на 2021 год – продать около 700 тонн бахчевых культур.

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