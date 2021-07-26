Власть
В Севастополе любители костров и шашлыков заплатили более 118 тысяч рублей штрафов
На территории Севастополя действует пятый, чрезвычайный, класс пожарной опасности, полностью исключающий разведение огня на открытых территориях.
Нарушителей привлекают к административной ответственности. Сумма штрафа – от двух до четырех тысяч рублей. С начала 2021 года специалисты регионального МЧС вынесли 14 предупреждений и составили 28 протоколов об административном правонарушении за несоблюдение правил пожарной безопасности. Общая сумма штрафов превысила 118 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Сейчас спасатели усиливают рейдовую работу, так как только на уходящей неделе было ликвидировано 12 пожаров на открытой местности. Огнем уничтожена растительность на площади 1000 квадратных метров в районе Камышового шоссе, а также у улицы Шостака.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Симферопольцев наказали за торговлю и парковку. Административная комиссия Симферополя рассмотрела 68 материалов о торговле в неположенных местах, парковке автомобилей на газонах и тротуаре, сбросе мусора за пределами контейнерных площадок.
Феодосийский суд вынес приговор банде вымогателей. В 2019 году трое граждан потребовали от женщины передать им половину дома или 200 тысяч долларов.
Экс-чиновник отправился в колонию за махинации с землей в Судаке. Бывший главный специалист территориального управления Госкомрегистра Крыма приговорен к трем годам лишения свободы за незаконную регистрацию права собственности на земельный участок в Судаке.
Крымчанин проведет года за решеткой за сообщение о минировании здания ГИБДД. Феодосийский городской суд признал местного жителя виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в здании отделения МРЭО ГИБДД МВД по Крыму, которое расположено в Феодосии.
В Крыму за сутки выявили 389 случаев коронавируса
За 25 июля на территории Крыма зарегистрировали 389 случаев коронавирусной инфекции.
На следующей неделе в Крыму ожидается жаркая погода
На следующей неделе в Крыму температура будет расти с каждым днем. Полуостров продолжит находиться во власти антициклона и к выходным ожидается +35 градусов.
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Не каждый может найти с дельфинами общий язык. В Крыму, как и во всем мире, существуют хронические и острые проблемы — это локальные химические загрязнения морской среды, браконьерство, попадание дельфинов в рыболовецкие сети.
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Уран добавит драматизма в курортный сезон в Крыму
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Чем опасна теплая морская вода в Крыму
Аномальная жара в Крыму привела к небывалому для июля потеплению морской воды, в некоторых районах – до 28 градусов, что больше характерно для августа.