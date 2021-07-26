В Севастополе любители костров и шашлыков заплатили более 118 тысяч рублей штрафов

На территории Севастополя действует пятый, чрезвычайный, класс пожарной опасности, полностью исключающий разведение огня на открытых территориях.

Нарушителей привлекают к административной ответственности. Сумма штрафа – от двух до четырех тысяч рублей. С начала 2021 года специалисты регионального МЧС вынесли 14 предупреждений и составили 28 протоколов об административном правонарушении за несоблюдение правил пожарной безопасности. Общая сумма штрафов превысила 118 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Сейчас спасатели усиливают рейдовую работу, так как только на уходящей неделе было ликвидировано 12 пожаров на открытой местности. Огнем уничтожена растительность на площади 1000 квадратных метров в районе Камышового шоссе, а также у улицы Шостака.

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Симферопольцев наказали за торговлю и парковку. Административная комиссия Симферополя рассмотрела 68 материалов о торговле в неположенных местах, парковке автомобилей на газонах и тротуаре, сбросе мусора за пределами контейнерных площадок.

Феодосийский суд вынес приговор банде вымогателей. В 2019 году трое граждан потребовали от женщины передать им половину дома или 200 тысяч долларов.

Экс-чиновник отправился в колонию за махинации с землей в Судаке. Бывший главный специалист территориального управления Госкомрегистра Крыма приговорен к трем годам лишения свободы за незаконную регистрацию права собственности на земельный участок в Судаке.

Крымчанин проведет года за решеткой за сообщение о минировании здания ГИБДД. Феодосийский городской суд признал местного жителя виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в здании отделения МРЭО ГИБДД МВД по Крыму, которое расположено в Феодосии.