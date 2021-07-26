В Севастополе более ста детей госпитализированы с ковидом и ОРВИ

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В больницы Севастополя госпитализированы более ста несовершеннолетних с острой респираторной вирусной инфекцией и ковидом, у некоторых коронавирусная инфекция пока не подтверждена.

Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил заместитель губернатора Александр Кулагин.

«В инфекционной больнице находятся сто шесть детей. Это ОРВИ и ковид, в большей степени – ОРВИ с не подтвержденным ковидом», – сказал Кулагин.

По его словам, увеличилось также число госпитализированных людей старшего возраста – 65 лет и старше. Сегодня таких больных 329 человек. Для сравнения, на прошлой неделе число пожилых пациентов составило 311.

Свободный коечный фонд в больницах Севастополя составляет 15%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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