В России решили, что «обстановка в Черном море нагнетается»

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Россия будет внимательно следить за выполнением конвенции Монтре о проливах, поскольку «обстановка в Черном море искусственно нагнетается внерегиональными игроками», заявили в МИД РФ в связи с годовщиной подписания Конвенции Монтре о режиме черноморских проливов.

«На фоне искусственного нагнетания обстановки в Черном море некоторыми внерегиональными игроками считаем задачу по обеспечению неукоснительного выполнения положений конвенции Монтре весьма актуальной. Особая роль в этом плане принадлежит Турции, которая наделена правами в отношении контроля над транзитом через проливы военных судов», - цитирует заявление внешнеполитического ведомства РИА Новости.

В МИД подчеркнули, что будут отслеживать, как на практике осуществляются положения Конвенции, в том числе касательно ограничения общего максимального тоннажа при транзите и предельного тоннажа военных кораблей неприбрежных держав в Черном море, а также сроков их пребывания в черноморской акватории.

Конвенция Монтре была подписана в 1936 году и предусматривает ряд правил прохождения Босфора и Дарданелл как в мирное, так и в военное время. Если торговые суда могут свободно проходить каналы, то для военных кораблей проход строго регламентирован. Воспользоваться возможностью пройти могут только легкие надводные корабли, малые боевые суда и вспомогательные. Общий тоннаж в момент прохода не должен превышать 15 тысяч тонн. Кроме того, корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 дня. Если Турция будет втянута в войну или почувствует угрозу, то Анкара в праве запретить проход через проливы для всех военных кораблей. Если же Турция не является участником конфликта, то проход для всех военных кораблей воюющих стран должен быть закрыт. Конвенция автоматически продлевается каждые 20 лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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