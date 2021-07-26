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В Крыму зачем-то решили поставить памятник Че Геваре
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Активисты Крымской организации Российского общества дружбы с Кубой (РОДК) планируют установить памятник команданте Эрнесто Че Геваре.
Об этом сообщила руководитель Крымской региональной организации РОДК, вице-премьер – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
«В 2023 году команданте Че Геваре исполнилось бы 95 лет. Активисты нашей организации предложили установить памятник команданте в честь дружбы между Россией и Кубой», – рассказала Кивико.
По ее словам, памятник планируется установить на территории фестиваля экстремальных видов спорта «Extreme Крым». Этот памятник Че Геваре станет одним из первых памятников команданте в РФ.
26 июля 1953 года казармы Монкада в городе Сантьяго-де-Куба стали объектом вооруженного нападения отряда революционеров, который возглавлял Фидель Кастро. Это нападение положило начало Кубинской революции. Дата боя дала имя революционной организации Фиделя Кастро – «Движение 26 июля», которая свергла правительство Батисты в 1959 году. Монумент лидеру кубинской революции Фиделю Кастро был открыт 5 августа 2017 года. Он выполнен из местного известняка в виде стелы высотой около двух с половиной метров с нанесенным черной краской изображением команданте и надписью «Фидель Кастро», ниже приведена его цитата: «Победа – это упорство». Эрнесто Че Гевара (1928 – 1967) – один из лидеров Кубинской революции 1959 года, был министром промышленности, президентом Национального банка Кубы. По некоторым данным, Че Гевара посещал Крым в начале 1960-х годов в рамках визита в СССР, но документальных свидетельств об этом не сохранилось.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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