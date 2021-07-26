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Коронавирус в Крыму

В Крыму за сутки выявили 389 случаев коронавируса

10:00 понедельник, 26 июля 2021
В Крыму за сутки выявили 389 случаев коронавируса

фото © iz.ru

За 25 июля на территории Крыма зарегистрировали 389 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 25 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 389 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 328 выявлены при обращении за медицинской помощью, 61 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3642 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 35 человек, выздоровевших за весь период – 48 999 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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