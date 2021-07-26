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Власть

В Крыму подготовят сразу два полка палубной авиации

12:38 понедельник, 26 июля 2021

Наземный испытательный тренировочный комплекс (авиационный) НИТКА в Крыму будет впервые использован для подготовки одновременно двух полков палубной авиации Северного флота ВМФ России.

Об этом стало известно в ходе авиасалона МАКС-2021 в подмосковном Жуковском.

«Существующими планами предусматривается, что сначала в августе на комплексе НИТКА потренируются пилоты из 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка (ОКИАП), затем к ним присоединятся или их сменят пилоты 100-го ОКИАП», – цитирует ТАСС слова источника в оборонно-промышленном комплексе.

Оба корабельных авиаполка входят в состав морской авиации Северного флота. 279-й ОКИАП оснащен истребителями Су-33 и учебно-тренировочными самолетами Су-25УТГ, 100-й ОКИАП – истребителями МиГ-29К и двухместными МиГ-29КУБ.

Комплекс НИТКА расположен на военном аэродроме в поселке Новофедоровка близ города Саки. Он представляет собой летное поле, габариты которого аналогичны полетной палубе авианосца «Адмирал Кузнецов», с необходимым авиационно-техническим оборудованием (трамплин, аэрофинишер, светосигнальное оборудование и тд), позволяющим отрабатывать взлет и посадку на палубу. Комплекс используется как для поддержания летных навыков в промежутках между походами единственного российского авианосца, так и для обучения новых пилотов палубной авиации.

Также в Крыму начиная с 1970-х годов испытывалось оборудование, необходимое для оснащения полетной палубы корабля. Кроме того, строительство аналогичного объекта завершается в Ейске, Краснодарский край. Постройка второго комплекса была начата до воссоединения Крыма с Россией. Предполагается, что в дальнейшем один из комплексов будет использоваться для испытания нового оборудования и самолетов, а второй – для боевой подготовки.

«В настоящее время наземные комплексы – единственная возможность поддерживать навыки палубных летчиков, учитывая, что «Адмирал Кузнецов» находится в ремонте. Если мы хотим сохранить палубную авиацию в принципе, то тренировки необходимо продолжать – в ожидании возвращения в строй «Адмирала Кузнецова» и постройки нового авианосца», – отметил собеседник «Профиля» в ВМФ России. Напомним, в настоящее время единственный российский авианосец находится в 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, где идет строительство нового сухого дока для ремонта кораблей большого водоизмещения, который должен заменить затопленный в 2018 году в результате аварии плавучий док ПД-50.

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