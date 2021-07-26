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В Крыму думают, что разработали меры по снижению цен на овощи из «борщевого набора»

19:56 понедельник, 26 июля 2021
В Крыму думают, что разработали меры по снижению цен на овощи из «борщевого набора»

фото © Новости Крыма

В начале лета обычно наблюдается рост цен на ранние овощи, цены начинают снижаться после появления продукции нового урожая. Однако в этом году в Крыму сезонный рост цен превысил показатели предыдущего года. В связи с этим в Крыму предложены меры по выравниванию ценовой ситуации.

Об этом сегодня журналистам сообщила председатель Комитета ГС РК по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства Оксана Доброрез по итогам совещания рабочей группы по снижению цен на продукты «борщевого набора».

«Картофель подорожал более, чем на 50%, морковь — в 3 раза, свекла — в 5 раз. «Единой Россией» были предложены конкретные меры по выравниванию ценовой ситуации, была создана рабочая группа с участием представителей органов власти. Это расширение торговых ярмарок минимум в два раза на весь период уборки урожая, проведение регулярного мониторинга цен на социально значимые продукты, обеспечение прямого взаимодействия с сельхозпроизводителями с ритейлерами без посредников», — отметила Оксана Доброрез.

Министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин добавил, что есть статистические нормы потребления овощей для населения. В частности, одному человеку в год нужно 90 килограммов картофеля, 40 кг. капусты, 17 кг. моркови, 18 кг. свеклы и 10 кг. репчатого лука. И если собственным картофелем, согласно данным нормам крымчане обеспечены полностью, а луком даже на 122%, то капустой и свеклой — только на 30%, а морковью — на 80%. Недостающая продукция завозится в основном из Краснодарского края.

Андрей Рюмшин подчеркнул, что после появления в Крыму овощей нового урожая, цены на «борщевой набор» начали снижаться.

«Цены, которые мы сегодня рекомендуем: картофель — от 20 до 25 рублей за кг., морковь — 20-23 руб/кг., капуста — от 15 до 18 руб/кг, репчатый лук — от 15 до 19 руб./кг., свекла — от 18 до 20 рублей за килограмм», — сообщил министр сельского хозяйства Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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