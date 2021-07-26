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Происшествия

В Крыму 18-летний парень утонул в пруду

16:43 понедельник, 26 июля 2021
Ленино

В Ленинском районе Крыма в пресноводном пруду утонул 18-летний парень.

Об этом сообщает «Репортер Восточного Крыма».

«На развилке между селами Новоотрадное и Золотое в пресноводном пруду, наполнившемся водой после июньских ливней, утонул 18-летний житель поселка Багерово», – уточняет издание.

По данным журналистов, крымчанин отдыхал в районе пруда вместе с компанией друзей, которые отправились купаться вместе с ним. Отмечается, что никто из купающихся не умел плавать. Помочь парню приятели не смогли.

Пруд не является разрешенным и обследованным местом для купания. Тело утонувшего извлекли из воды сотрудники МЧС.

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