Ученый назвал проблемы у дельфинов в Крыму

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Не каждый может найти с дельфинами общий язык. В Крыму, как и во всем мире, существуют хронические и острые проблемы — это локальные химические загрязнения морской среды, браконьерство, попадание дельфинов в рыболовецкие сети.

Об этом сообщил старший научный сотрудник ВНИИ охраны окружающей среды Сергей Кривохижин.

«До сих пор ежегодно гибнут тысячи дельфинов. Больше всех страдает самый мелкий вид — морская свинья или азовка, которая гибнет в донных жаберных сетях, в которых она запутывается на большой глубине», — сказал ученый.

Но самое страшное, когда люди осознанно убивают своих ближайших и самых преданных морских друзей. К счастью, в Крыму есть люди, которые спасают дельфинов — за их жизни борются, как за жизни людей. Дельфинов, которых по разным причинам люди после использования в дельфинариях оставили в беде, волонтеры снова учат самостоятельной жизни в морских просторах.

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