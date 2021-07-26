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Власть

Скандальный вице-премьер Крыма передумал выдвигаться в Госдуму РФ

16:32 понедельник, 26 июля 2021
Скандальный вице-премьер Крыма передумал выдвигаться в Госдуму РФ

фото © Форпост

Вице-премьера РК Евгения Кабанова, чье лицо украшало добрую треть предвыборных рекламных площадей и первые полосы газет, исключили из списков претендентов в депутаты Госдумы от Республики Крым.

Об этом в понедельник сообщил сам Кабанов.

«Я решил отозвать поданные мною документы на регистрацию кандидатом в депутаты Государственной думы, и продолжить свою  работу в правительстве Крыма в качестве вице-премьера, курирующего строительный комплекс и реализацию ФЦП», – написал он в Facebook.

По словам Кабанова, успешное завершение всех мероприятий ФЦП является крайне важным, поэтому «не довести до конца начатое» он считает для себя «неправильным».

Еще с середины прошлой недели многие анонимные телеграмм-каналы уже говорили о том, что Кабанова в выборных бюллетенях не будет. Однако официальное подтверждение пришло только сейчас. С самого начала предвыборная кампания кандидата по 21 округу имела негативную окраску в социальных сетях и ряде СМИ. Чего стоил один только скандал с якобы дебошем и нецензурной руганью в адрес экипажа самолета, выполнявшего рейс «Москва-Симферополь».

Были и другие инциденты, которые старательно тиражировали некоторые Telegram-каналы. По мнению экспертов, эти события «являлись своего рода маркерами», указывающими, что кандидатура Кабанова является крайне спорной.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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