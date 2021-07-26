Севастополю добавят 307 млн рублей на воду

На обеспечение стабильного водоснабжения Севастополя будет направлено дополнительно 307,3 млн рублей.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

«Средства пойдут, в частности, на обвязку недавно разведанных скважин питьевой воды. Процедура обвязки предусматривает установку оборудования, необходимого для эксплуатации источника, а также проведение работ, связанных с его защитой от внешних воздействий», – сказано в сообщении.

Часть субсидии также планируется направить на соединение скважин с сетью водоснабжения, что обеспечит подачу воды напрямую в Севастополь.

Деньги выделяются из резервного фонда правительства. Контролировать эффективность расходования средств будет Минобороны.

Как сообщалось, ранее аналогичное решение было принято по скважинам на территории Крыма. На их обвязку из резервного фонда выделили 222 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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