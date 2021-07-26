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Происшествия

Полиция в Саках раскрыла мошенническую схему с кредитами

17:56 понедельник, 26 июля 2021
Саки

Работник микрокредитной организации в городе Саки был задержан за оформление фиктивных кредитов на сумму 200 тысяч рублей.

Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Республике Крым.

«В ходе проведения ревизии в одной из микрокредитных организаций, функционирующих в г. Саки, были выявлены факты оформления фиктивных договоров на получение кредитов. Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей, – говорится в сообщении. – 20-летний крымчанин – сотрудник микрокредитной организации – составлял фиктивные договоры об оформлении кредитов на подставных лиц, подделывая их подписи».

Уточняется, что граждане, чьи данные фигурируют в поддельных договорах, никогда ранее не сотрудничали с данной организацией. Подозреваемый признал свою вину и сообщил, что полученные путем обмана деньги потратил на собственные нужды.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ о мошенничестве, согласно которой задержанному грозит наказание в виде денежного штрафа или двух лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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