Власть
Откат назад? Кто станет новым мэром Керчи
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В Кресло мэра Керчи может вернуться Олег Осадчий руководивший городом 26 лет до 2014 года.
Об этом говорят в крымской политтусовке, и пишут в соцсетях.
Утром 22 июля глава РК Сергей Аксенов сообщил, что после беседы с ним Бороздин написал заявление на увольнение по собственному желанию. Теперь власти ищут, кем бы его заменить. В качестве одного из кандидатов и называют Осадчего.
Напомним, в 2015 году, после отставки, в отношении него возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий.
Должность главы Керчи вообще гарантирует неприятности со стороны правоохранительных органов. Так, преемника Осадчего Сергея Писарева в июне 2016 года задержали прямо на рабочем месте при получении взятки в размере 50 тысяч долларов (через год его отправили в колонию на 8 лет.
Следующий мэр Владимир Подлипенцев через несколько месяцев тоже оказался в эпицентре коррупционных скандалов и ушел в отставку «по состоянию здоровья».
Сергей Бороздин продержался в кресле градоначальника 4 года.
Среди других кандидатов на пост мэра – члены команды Осадчего. Telegram-канал «Крымская П» называет бывшего первого заместителя Осадчего Брусакова, экс-начальника юрилического управления Катаргина и экс-начальника управления земельных ресурсов Малия.
В тексте использованы материалы: Новый день
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