Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +23
море +25

Власть

Откат назад? Кто станет новым мэром Керчи

21:20 понедельник, 26 июля 2021
Откат назад? Кто станет новым мэром Керчи

фото © lenta.ru

В Кресло мэра Керчи может вернуться Олег Осадчий руководивший городом 26 лет до 2014 года.

Об этом говорят в крымской политтусовке, и пишут в соцсетях.

Утром 22 июля глава РК Сергей Аксенов сообщил, что после беседы с ним Бороздин написал заявление на увольнение по собственному желанию. Теперь власти ищут, кем бы его заменить. В качестве одного из кандидатов и называют Осадчего.

Напомним, в 2015 году, после отставки, в отношении него возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий.

Должность главы Керчи вообще гарантирует неприятности со стороны правоохранительных органов. Так, преемника Осадчего Сергея Писарева в июне 2016 года задержали прямо на рабочем месте при получении взятки в размере 50 тысяч долларов (через год его отправили в колонию на 8 лет.

Следующий мэр Владимир Подлипенцев через несколько месяцев тоже оказался в эпицентре коррупционных скандалов и ушел в отставку «по состоянию здоровья».

Сергей Бороздин продержался в кресле градоначальника 4 года.

Среди других кандидатов на пост мэра – члены команды Осадчего. Telegram-канал «Крымская П» называет бывшего первого заместителя Осадчего Брусакова, экс-начальника юрилического управления Катаргина и экс-начальника управления земельных ресурсов Малия.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму зачем-то решили поставить памятник Че Геваре. Активисты Крымской организации Российского общества дружбы с Кубой (РОДК) планируют установить памятник команданте Эрнесто Че Геваре.

На официальном российском сайте опубликовали карту РФ без Крыма. Минобразования Хакасии высказалось о том, что на странице ведомства в Instagram была опубликована карта Российской Федерации без Крыма.

Зеленский ввел санкции против организаций, связанных с Крымом. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях от 16 июля в отношении шести физических и 10 юридическим лиц.

ЕСПЧ отклонил запрос России о прекращении Украиной «водной блокады» Крыма. Европейский суд по правам человека отклонил запрос правительства России о применении временных мер в рамках межгосударственной жалобы на Украину.

Власть
Откат назад? Кто станет новым мэром Керчи

Откат назад? Кто станет новым мэром Керчи

В Кресло мэра Керчи может вернуться Олег Осадчий руководивший городом 26 лет до 2014 года.

Общество
Крымчане высказались о судьбе российского автопрома

Крымчане высказались о судьбе российского автопрома

Половина крымских водителей не верит в светлое будущее российской автомобильной промышленности.

Власть
В Крыму думают, что разработали меры по снижению цен на овощи из «борщевого набора»

В Крыму думают, что разработали меры по снижению цен на овощи из «борщевого набора»

В начале лета обычно наблюдается рост цен на ранние овощи, цены начинают снижаться после появления продукции нового урожая. Однако в этом году в Крыму сезонный рост цен превысил показатели предыдущего года. В связи с этим в Крыму предложены меры по выравниванию ценовой ситуации.

Главное за сегодня

История с провалившейся под землю машиной в Севастополе получила продолжение

История с провалившейся в Севастополе 23 июля под землю машиной получила продолжение. Напомним, в пятницу, после обеда, Тимур Галиакберов, выезжая со второстепенной улицы на главную, угодил в большую яму.

11 часов назад

Общество
На следующей неделе в Крыму ожидается жаркая погода

На следующей неделе в Крыму ожидается жаркая погода

На следующей неделе в Крыму температура будет расти с каждым днем. Полуостров продолжит находиться во власти антициклона и к выходным ожидается +35 градусов.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации