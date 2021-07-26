Происшествия
Оползень разрушает трассу Симферополь - Алушта
Геологи Крымского центра оценки сейсмической и оползневой опасности обследуют участок трассы Симферополь — Алушта.
Именно эта служба следит за опасными процессами на полуострове. На склоне выставляются специальные метки, точные спутниковые координаты которых сверяются через определенный промежуток времени. Об этом сообщил ведущий геолог Центра Андрей Кондратенко.
«Сейчас это действующая дорога, под ней свайные ростверки находятся, которые держат дорогу. Она находится в удовлетворительном состоянии, а на заброшенном участке дороги оползень продолжает «работать», продолжает «жить», постепенно разрушаются эти сооружения», — отметил геолог.
Несколько лет назад дорогу уже пришлось смещать в сторону от первоначального ее расположения из-за опасности разрушения. И сейчас хорошо видно — это было правильное решение.
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