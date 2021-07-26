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Власть

На пляжах Крыма нашли опасные аттракционы

19:15 понедельник, 26 июля 2021

За июль в Крыму пресекли более 100 нарушений при использовании маломерных судов.

Возбуждено два уголовных дела в связи с травмами на водных аттракционах, сообщили в Крымском ЛУ МВД России на транспорте.

Проверки прошли в Алуште, Коктебеле и Евпатории.

«На евпаторийском пляже «Лазурный берег» выявлено 4 случая захода в пляжную зону для купания маломерных судов угрожающих безопасности отдыхающих. При дальнейшей проверке выяснилось, что у трех судоводителей отсутствовали документы на право управления. При этом, два из них осуществляли буксировку различных водных аттракционов на гидроциклах с пассажирами», — говорится в сообщении.

В Алуште 26-летний судоводитель посадил на борт 21 человека вместо положенных 12. Аналогичное нарушение произошло в Коктебеле. 35-летний капитан судна в погоне за финансовой прибылью принял на борт 42 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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