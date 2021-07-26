Власть
На официальном российском сайте опубликовали карту РФ без Крыма
Минобразования Хакасии высказалось о том, что на странице ведомства в Instagram была опубликована карта Российской Федерации без Крыма.
Прежде в Telegram-каналах возникли данные о том, что Министерство образования выложило в своем Instagram-аккаунте карту РФ без Крыма. Был приложен скриншот, сделанный со страницы министерства в социальной сети, на котором показаны очертания России без Крыма. Сейчас на странице ведомства министерства такой записи нет.
25 июля министерство опубликовало на своей Instagram-странице карту России с Крымом.
В сообщении написано следующее: «Уважаемые дамы и господа, боты и заказные комментаторы, министерство образования и науки Хакасии глубоко ценит целостность нашей страны, мы всегда поздравляем всех жителей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией, искреннее любим и гордимся нашей страной. Не стоит писать нам различные оскорбления с фейковых аккаунтов и обвинять в том, что к нам не относится — мы все граждане одной страны, нашей России».
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