Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +27
море +24

Власть

На официальном российском сайте опубликовали карту РФ без Крыма

08:35 понедельник, 26 июля 2021

Минобразования Хакасии высказалось о том, что на странице ведомства в Instagram была опубликована карта Российской Федерации без Крыма.

Прежде в Telegram-каналах возникли данные о том, что Министерство образования выложило в своем Instagram-аккаунте карту РФ без Крыма. Был приложен скриншот, сделанный со страницы министерства в социальной сети, на котором показаны очертания России без Крыма. Сейчас на странице ведомства министерства такой записи нет.

25 июля министерство опубликовало на своей Instagram-странице карту России с Крымом.

В сообщении написано следующее: «Уважаемые дамы и господа, боты и заказные комментаторы, министерство образования и науки Хакасии глубоко ценит целостность нашей страны, мы всегда поздравляем всех жителей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией, искреннее любим и гордимся нашей страной. Не стоит писать нам различные оскорбления с фейковых аккаунтов и обвинять в том, что к нам не относится — мы все граждане одной страны, нашей России».

Ранее Новости Крыма сообщали:

ЕСПЧ отклонил запрос России о прекращении Украиной «водной блокады» Крыма. Европейский суд по правам человека отклонил запрос правительства России о применении временных мер в рамках межгосударственной жалобы на Украину.

Константинов неожиданно решил откзаться от зарплаты и будет работать бесплатно. Председатель Государственного совета Крыма давно хотел перейти на бесплатную основу работы.

Власти Алушты запретили работу уличных музыкантов. Администрация Алушты запретила работу уличных музыкантов в городе из-за пандемии коронавируса.

В Крыму разрабатывают некую «систему цифровой трансформации». Новые сервисы облегчат жителям республики оформление документов, избавят от бумажной волокиты и упростят многие производственные процессы.

Общество
На следующей неделе в Крыму ожидается жаркая погода

На следующей неделе в Крыму ожидается жаркая погода

На следующей неделе в Крыму температура будет расти с каждым днем. Полуостров продолжит находиться во власти антициклона и к выходным ожидается +35 градусов.

Общество
Гигантские осы освоили новые районы Крыма

Гигантские осы освоили новые районы Крыма

Насколько опасны огромные насекомые и почему многие стремятся их убить.

Сюжет
Курортный сезон

Курортный сезон

Новости курортного сезона

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 24 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 394 случая новой коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации