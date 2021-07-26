Крымские свалки назвали миной замедленного действия

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Нарушение правил складирования и хранения твердых бытовых отходов и отсутствие правильно организованной дренажной системы полигонов может стать причиной загрязнения подземных вод в Крыму.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил член регионального штаба ОНФ Станислав Забаштанов.

Он отметил, что захоронение в землю любых бытовых отходов в регионе должны были прекратить еще в 2019 году. Однако этого не произошло, и сейчас особую остроту приобрела проблема так называемых «мусорных» вод, которые могут достичь линзы подземных вод.

«Вода, проходя через тело полигона, наполняется ядовитыми веществами и дает фильтрат, который уходит дальше под землю. И мы уже заложили мину замедленного действия и для будущих поколений, и даже, возможно, для себя», - поделился обеспокоенностью Забаштанов.

По его словам, ситуация может осложниться в очень короткий период, так как большинство свалок в Крыму не подготовлены должным образом: не имеют ложа, препятствующего проникновению фильтрата в землю. Он отметил, что последнее заявление касается и стихийных свалок. Подводят итог, спикер сообщил, что ни одна из крымских свалок не отвечает требованиям безопасности.

Как сообщалось, власти в очередной раз сдвинули срок ввода в эксплуатацию полигона ТКО в Симферополе. На этот раз до 1 ноября.

Рекультивация полигона в симферопольском микрорайоне Каменка выполнялась в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Первоначально завершить объект планировалось до конца 2020 года, однако затем городские власти заявили о риске срыва сроков. После решения ряда трудностей, одной из которых стал подвоз грунта, завершить полигон пообещали к концу года. Однако 17 декабря выяснилось, что часть работ, в том числе по озеленению территории полигона, пришлось перенести на 2021 год.

В феврале в результате внеплановой проверки Росприроднадзора на полигоне были выявлены несоответствия проектно-сметной документации заключениям Государственной экологической экспертизы. Однако, по словам нового главы администрации Валентина Демидова, эта «единственная проблема» не должна помешать выполнить работы до 30 марта 2021 года. Позже, в конце апреля, было заявлено, что объект должен быть сдан до 1 июля, а введение его в эксплуатацию должно завершиться до сентября.

Рекультивация полигона в симферопольском микрорайоне Каменка выполнялась в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. К моменту начала рекультивации тело полигона составляло около 24 гектаров, там хранилось около 23 миллионов кубометров отходов.

Основная задача работ заключалась в снижении техногенной нагрузки на район и улучшении экологической обстановки. После рекультивации все свалочные массы должны постепенно разрушаться, вместе с тем благодаря современным технологиям будет обеспечен сбор фильтрата и сжигание выделяющихся газов. Всего на реализацию проекта было направлено более одного миллиарда рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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