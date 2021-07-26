Крымчане высказались о судьбе российского автопрома

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Половина крымских водителей не верит в светлое будущее российской автомобильной промышленности.

Сайт Drom.ru провел опрос, который показал такие результаты.

По мнению 49% крымчан, принявших участие в голосовании, у отечественных автомобилей будущего нет. Менее категоричными оказались 29% опрошенных, которые заявили, что свет в конце тоннеля для российского автопрома определенно есть, 11% уверены, что «осталось чуть подтянуть качество». Столько же оказалось оптимистов, которые уверенно высказались, что отечественные авто ничем не хуже иномарок.

«В целом по стране чуть больше половины автолюбителей — 53% — не верят в будущее российского автопрома. Еще 31% считают, что есть шансы на развитие. Почти каждый десятый ответил, что надо «немного подтянуть качество. А 7% не видят разницы в производстве машин в России и за рубежом», - сообщают в Drom.

Как показал опрос, меньше всего в будущее отечественных авто верят на Дальнем Востоке и, скорее всего, это вызвано соседством Японии. Таких водителей там 60%. В центральной части России, наоборот, живут оптимисты – там в два раза чаще, чем по стране, голосовали за вариант, что российский автопром не хуже иностранного.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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