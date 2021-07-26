Какой сегодня праздник 26 июля

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Сегодня, 26 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День парашютиста

Фото mport.ua

Ежегодно 26 июля отмечается, пока неофициально, праздник советских и российских профессионалов и любителей парашютного спорта — День парашютиста.

26 июля 1930 года группа советских летчиков и механиков 11-й авиационной бригады Московского военного округа под руководством комбрига ВВС РККА Леонида Григорьевича Минова впервые совершила под Воронежем серию прыжков с самолетов. Это событие положило начало массовому развитию парашютизма в СССР.

Именно в честь этого события ежегодно 26 июля российские профессионалы и любители парашютизма и отмечают свой профессиональный праздник, который пока не утвержден законодательно, но известен и широко празднуется среди парашютистов.

Собор Архангела Гавриила

Собор Архангела Гавриила празднуется православной церковью дважды в году — на следующий день после Благовещения (8 апреля) и 26 июля.

Архангел Гавриил был избран Господом для того, чтобы благовестить Деве Марии, а с Нею и всем людям великую радость о Воплощении Сына Божия. Поэтому на следующий день после Благовещения, прославив Пречистую Деву, благодарят Господа и почитают Его посланника Архангела Гавриила. А поводом к установлению второго дня празднования (26 июля), как считается, послужила дата освящения в 17 веке в Константинополе храма, воздвигнутого во имя святого Архистратига.

Имя Гавриил означает «Сила Божья» или «Божья твердыня». На иконах Архангел Гавриил изображается с райской ветвью, принесенной им Деве Марии, или со светящимся фонарем в правой и зеркалом в левой руке.

День эсперанто

Ежегодно 26 июля поклонники первого в мире искусственного языка отмечают День эсперанто (Esperanto Day). Эту знаковую систему создал окулист Людвиг Маркович Заменгоф (Ludwig Zamenhof, 1859-1917). Он родился в Белостоке — сейчас этот город расположен на территории Польши, а в 19 веке входил в состав Российской империи. Соседями Заменгофа были поляки, евреи, немцы, литовцы и многие другие.

Также сегодня, 26 июля, отмечают такие праздники:

- Праздник католической святой Анны (Feast of Saint Anne)

- День Конституции в Дагестане

- День отца в Ульяновской области

- День загадывания загадок

- Международный день сохранения мангровых экосистем (International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem)

- День всего или ничего (All or Nothing Day) в США

- День хрустящего рогалика (National Bagelfest Day) в США

- День дяди и тети (Aunt and Uncle Day) в США

- День кофейного милк-шейка (National Coffee Milkshake Day) в США

- День ФБР (FBI Day) в США

- День национального восстания на Кубе

- День независимости Мальдив

- День победы в Каргильской войне в Индии

- День национального значения на Барбадосе

Сегодня именины празднуют: Антон, Степан, Юлиан, Гавриил, Серапион, Маркиан (Мартьян), Сарра.

Что происходило 26 июля в прошлые годы

657 - распри в арабском мире: армия шиитов терпит поражение от мусульман-суннитов в битве у Сиффина (командующий суннитов применил хитрость: приказал своим солдатам наколоть страницы Корана на копья и атаковать врага, в результате суеверный шиитский военачальник отступил).

1708 - возле Белой Церкви был казнен украинский полковник Василий Кочубей, приказ отдал гетман Иван Мазепа, который заподозрил полковника в желании донести Петру I об измене самого Мазепы.

1722 - английские колонии обнародовали декларацию, в которой объявлялась война индейцам, при этом за скальп индейца было обещано от 15 до 100 фунтов.

1858 - первый еврей (Барон Ротшильд) стал членом английского парламента.

1887 - вышел первый учебник международного языка эсперанто (на русском языке).

1909 - из порта Натал в Южной Африке выходит и пропадает без вести английский пассажирский пароход Waratha, имея на борту около 300 человек.

1914 - подготовка к Первой мировой войне: Австро-Венгрия объявила всеобщую мобилизацию и начала стягивать войска к границе с Российской империей.

1956 - Президент Египта Гамаль Абдель Насер национализировал Суэцкий канал, что позднее привело к войне с западными державами.

1965 - Мальдивские Острова провозглашают независимость и отделяются от Великобритании, Мальдивыэто одно из самых маленьких государств мира.

1974 - Франция провела ядерные испытания на атолле Муруроа, всего было проведено около 181 ядерного взрыва.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 26 июля. Какие праздники будут завтра?

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