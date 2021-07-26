История с провалившейся под землю машиной в Севастополе получила продолжение

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История с провалившейся в Севастополе 23 июля под землю машиной получила продолжение. Напомним, в пятницу, после обеда, Тимур Галиакберов, выезжая со второстепенной улицы на главную, угодил в большую яму.

Никаких дорожных знаков или ограждения, предупреждающих о препятствии, не было. На протяжении практически целого дня водитель ждал появления инспекторов ГИБДД. На место происшествия выехала съемочная группа телеканала «НТС».

На следующий день, 24 июля, в телефонном разговоре водитель рассказал, что сотрудники ГИБДД на место аварии приехали лишь спустя 6 часов. По их словам, все это время они были задействованы в «оцеплении и сопровождении».

Тимур Галиакберов: «Сотрудники ГАИ приехали в 19:05, в 19:10. Не помню точное время. Но я прождал где-то 6 часов. Оформляли, посмотрели, пока там все померили. Яму мерили. Глубину, ширину. Посмотрели, как машина выезжала. ГАИшники оформили все. Они сказали, что было оцепление и сопровождение. Ну, кого-то сопровождали».

Машина после происшествия сильно пострадала. В понедельник, 26 июля, Тимур Галиакберов планирует обратиться к независимым экспертам, чтобы подсчитать сумму ущерба.

Тимур Галиакберов: «ГАИ должны найти виновника. Ну, там или город, Водоканал, либо Автодор. Вроде как, кто-то из них приезжал. Потому что от них приезжали люди на машинах. Я с ними пытался поговорить, но они со мной не разговаривали. По видео тоже все есть, как я пытался говорить с ними. Я к ним подходил, пытался. Они даже не сказали, от кого они».

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