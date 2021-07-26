Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +32
море +24

Происшествия

История с провалившейся под землю машиной в Севастополе получила продолжение

11:50 понедельник, 26 июля 2021
Севастополь
История с провалившейся под землю машиной в Севастополе получила продолжение

фото © НТС Севастополь

История с провалившейся в Севастополе 23 июля под землю машиной получила продолжение. Напомним, в пятницу, после обеда, Тимур Галиакберов, выезжая со второстепенной улицы на главную, угодил в большую яму.

Никаких дорожных знаков или ограждения, предупреждающих о препятствии, не было. На протяжении практически целого дня водитель ждал появления инспекторов ГИБДД. На место происшествия выехала съемочная группа телеканала «НТС».

На следующий день, 24 июля, в телефонном разговоре водитель рассказал, что сотрудники ГИБДД на место аварии приехали лишь спустя 6 часов. По их словам, все это время они были задействованы в «оцеплении и сопровождении».

Тимур Галиакберов: «Сотрудники ГАИ приехали в 19:05, в 19:10. Не помню точное время. Но я прождал где-то 6 часов. Оформляли, посмотрели, пока там все померили. Яму мерили. Глубину, ширину. Посмотрели, как машина выезжала. ГАИшники оформили все. Они сказали, что было оцепление и сопровождение. Ну, кого-то сопровождали».

Машина после происшествия сильно пострадала. В понедельник, 26 июля, Тимур Галиакберов планирует обратиться к независимым экспертам, чтобы подсчитать сумму ущерба.

Тимур Галиакберов: «ГАИ должны найти виновника. Ну, там или город, Водоканал, либо Автодор. Вроде как, кто-то из них приезжал. Потому что от них приезжали люди на машинах. Я с ними пытался поговорить, но они со мной не разговаривали. По видео тоже все есть, как я пытался говорить с ними. Я к ним подходил, пытался. Они даже не сказали, от кого они».

Ранее Новости Крыма сообщали:

На мысе Фиолент погиб нырнувший со скалы мужчина. В Севастополе на мысе Фиолент погиб мужчина, нырнувший со скалы в море, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

В Севастополе спасателям пришлось «вырезать» людей из разбитого авто. В районе села Фруктовое недалеко от Севастополя произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого спасателям пришлось с помощью спецоборудования разрезать авто, чтобы извлечь пострадавших.

В Крыму четырехлетняя девочка попала под колеса внедорожника. В поселке Мирный на западе Крыма женщина за рулем внедорожника Nissan сбила четырехлетнюю девочку.

Водитель легковушки погиб в аварии с участием пяти автомобилей на севере Крыма. Водитель автомобиля Toyota Auris погиб после столкновения с четырьмя стоящими авто на трассе в Джанкойском районе Крыма. ГИБДД начала проверку по факту ДТП.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 389 случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 389 случаев коронавируса

За 25 июля на территории Крыма зарегистрировали 389 случаев коронавирусной инфекции.

Общество
На следующей неделе в Крыму ожидается жаркая погода

На следующей неделе в Крыму ожидается жаркая погода

На следующей неделе в Крыму температура будет расти с каждым днем. Полуостров продолжит находиться во власти антициклона и к выходным ожидается +35 градусов.

Общество
Ученый назвал проблемы у дельфинов в Крыму

Ученый назвал проблемы у дельфинов в Крыму

Не каждый может найти с дельфинами общий язык. В Крыму, как и во всем мире, существуют хронические и острые проблемы — это локальные химические загрязнения морской среды, браконьерство, попадание дельфинов в рыболовецкие сети.

Коронавирус в Крыму
Украина снова будет тестировать на COVID приезжающих из Крыма

Украина снова будет тестировать на COVID приезжающих из Крыма

Власти Херсонской области возвращают экспресс-тестирование на коронавирус на пунктах пропуска через границу с Крымом.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации