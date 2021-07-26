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Коронавирус в Крыму

Исторический максимум по заболеваемости COVID-19 установлен в Севастополе

13:25 понедельник, 26 июля 2021
Севастополь

За истекшие сутки в Севастополе зафиксировано 172 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по коронавирусу.

В минувшие сутки в городе выздоровели 75 человек, умерло четыре пациента.

За весь период пандемии в Севастополе выявлено 19 957 случаев коронавируса, выздоровели 17 384 пациента, умерли 826 человек. Антирекорд по суточной заболеваемости обновляется в Севастополе каждый день с 17 июля.

Как передает телеканал RT, за сутки в России выявлено 23 239 случаев заражения коронавирусом.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украина снова будет тестировать на COVID приезжающих из Крыма. Власти Херсонской области возвращают экспресс-тестирование на коронавирус на пунктах пропуска через границу с Крымом.

Севастополь опять обновил антирекорд по числу заражений коронавирусом. Севастополь продолжает бить антирекорды по числу заражений коронавирусом, которые выявлены за сутки.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 24 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 394 случая новой коронавирусной инфекции.

Севастополь бьет рекорды по заболеваемости COVID-19. По состоянию на 24 июля в Севастополе зарегистрированы 156 новых случаев заболевания COVID-19.

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