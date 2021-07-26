Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму за сутки выявили 389 случаев коронавируса ● Украина снова будет тестировать на COVID приезжающих из Крыма ● Севастополь опять обновил антирекорд по числу заражений коронавирусом ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Севастополь бьет рекорды по заболеваемости COVID-19
Исторический максимум по заболеваемости COVID-19 установлен в Севастополе
За истекшие сутки в Севастополе зафиксировано 172 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по коронавирусу.
В минувшие сутки в городе выздоровели 75 человек, умерло четыре пациента.
За весь период пандемии в Севастополе выявлено 19 957 случаев коронавируса, выздоровели 17 384 пациента, умерли 826 человек. Антирекорд по суточной заболеваемости обновляется в Севастополе каждый день с 17 июля.
Как передает телеканал RT, за сутки в России выявлено 23 239 случаев заражения коронавирусом.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Украина снова будет тестировать на COVID приезжающих из Крыма. Власти Херсонской области возвращают экспресс-тестирование на коронавирус на пунктах пропуска через границу с Крымом.
Севастополь опять обновил антирекорд по числу заражений коронавирусом. Севастополь продолжает бить антирекорды по числу заражений коронавирусом, которые выявлены за сутки.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 24 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 394 случая новой коронавирусной инфекции.
Севастополь бьет рекорды по заболеваемости COVID-19. По состоянию на 24 июля в Севастополе зарегистрированы 156 новых случаев заболевания COVID-19.
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В Крыму за сутки выявили 389 случаев коронавируса
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