Гигантские осы освоили новые районы Крыма

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Насколько опасны огромные насекомые и почему многие стремятся их убить.

В Крыму замечены самые большие осы Европы — краснокнижные сколии.

Сколия была замечена в Симферопольском районе. Особь была сравнительно небольшого размера — порядка 3,5 см, тогда как представители вида могут достигать 5,5 см в длину.

По словам местных жителей, ранее здесь таких насекомых не видели. Правда, как оказалось, встретить их можно практически на всей территории полуострова. Но здесь же стоит отметить, что далеко не всем жителям региона удавалось лицезреть их воочию.

Как пояснил доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Сергей Иванов, сами по себе сколии не представляют никакой опасности для человека.

Но если вы проявите излишнее любопытство и насекомое вас ужалит, то его яд не опаснее яда обычных ос.

Сколии занесены в Красную книгу Крыма, хотя и не являются относительно редкими.

Их внесли в «защитный» каталог в первую очередь, чтобы обезопасить насекомых, которых часто принимают за близких сородичей — шершней — врагов пчел, питающихся медоносами и воинственно защищающих свои гнезда от любопытных зрителей. Из-за схожести многие пытаются избавиться от безобидных сколий.

Размножаются сколии за счет личинок жуков-носорогов: самки находят их в земле, парализуют и откладывают на каждой по одному яйцу. Первыми рождаются молодые самцы, потом они собираются в рой и выкапывают самок.

В тексте использованы материалы: Форпост

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