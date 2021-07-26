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Происшествия

Едва не влетел в АЗС: ДТП с пассажирским автобусом в Севастополе

15:33 понедельник, 26 июля 2021
Севастополь
Едва не влетел в АЗС: ДТП с пассажирским автобусом в Севастополе

фото © Автопартнёр. Севастополь. Крым

Три человека получили травмы в аварии с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Севастополе.

Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по городу.

ДТП произошло в понедельник днем на улице Сапунгорской. По неизвестной пока причине произошло столкновение автобуса БАЗ с Opel. От удара автобус выехал за пределы дороги в считаных метрах от АЗС, чудом не зацепив рекламную стелу с ценами на топливо.

«Силами спасателей производится стабилизация транспортного средства. Пострадало три человека. Причины и обстоятельства устанавливаются», - проинформировали в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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