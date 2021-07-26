Происшествия
Два туриста упали с лошади в овраг под Судаком
Крымские спасатели эвакуировали из оврага двух туристов с сильными травмами, упавших с лошади.
Как сообщила пресс-служба МЧС Крыма, инцидент произошел накануне между Судаком и Алуштой.
«Пострадавшие с серьезными травмами были обнаружены в овраге для водотвода. Мужчина и девушка сообщили, что катаясь на лошади по пересеченной местности, они внезапно упали с нее и получили телесные повреждения. Самостоятельно выбраться со склона они не могли, – говорится в сообщении. – Спасателями были наложены воротники Шанца обоим пострадавшим, зафиксировали конечности с помощью шин. С использованием спинальных щитов пострадавшие были эвакуированы со склона и переданы бригаде медиков с серьезными травмами».
В МЧС уточнили, что сообщение о происшествии поступило в 16.12. Овраг находился на склоне с сыпучим грунтом. А в 19.00 спасателям сообщили, что недалеко от поселка Новый Свет женщина сломала ногу. Пострадавшую обнаружили на диком пляже со скальной местностью, ей оказали помощь – наложили холодный компресс и вакуумную шину.
После этого женщину эвакуировали до причала в Новом Свете. После этого жительницу Краснодарского края на плавсредстве доставили в Судак. Она госпитализирована в Судакскую горбольницу с предварительным диагнозом «перелом голеностопа правой ноги».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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