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Происшествия

Автоугонщики украли и сожгли легковушку в Крыму

16:01 понедельник, 26 июля 2021

С заявлением о краже автомобиля «ВАЗ 21144» в отделение полиции Симферополя обратился 47-летний местный житель.

Отрабатывая обращение, правоохранители задержали двоих ранее судимых за кражи жителей Красногвардейского района 32-х и 26-ти лет, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

«Как выяснилось, в собственности одного из угонщиков числился такой же автомобиль, такого же цвета, поэтому злоумышленники, сняв со своего автомобиля регистрационные номера, установили их на похищенный автомобиль», — сообщили в пресс-службе.

Покатавшись несколько дней на угнанном автомобиле, злоумышленники сожгли его на одном из полей в Красногвардейском района. Теперь в их отношении возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что крымские водители стали чаще «прятать» госномера, пытаясь избежать штрафов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Крымчанин попался на краже могильных оград. Полицейские задержали 21-летнего жителя Красногвардейского района, который украл ограждения с могил.

Три дня держали взаперти: в Крыму вымогатели получили тюремный срок. В Феодосии суд вынес приговор по уголовному делу о вымогательстве в отношении троих мужчин, которые угрозами удерживали женщину и требовали ее имущество.

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