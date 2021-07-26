Происшествия
Автоугонщики украли и сожгли легковушку в Крыму
С заявлением о краже автомобиля «ВАЗ 21144» в отделение полиции Симферополя обратился 47-летний местный житель.
Отрабатывая обращение, правоохранители задержали двоих ранее судимых за кражи жителей Красногвардейского района 32-х и 26-ти лет, рассказали в пресс-службе МВД по РК.
«Как выяснилось, в собственности одного из угонщиков числился такой же автомобиль, такого же цвета, поэтому злоумышленники, сняв со своего автомобиля регистрационные номера, установили их на похищенный автомобиль», — сообщили в пресс-службе.
Покатавшись несколько дней на угнанном автомобиле, злоумышленники сожгли его на одном из полей в Красногвардейском района. Теперь в их отношении возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что крымские водители стали чаще «прятать» госномера, пытаясь избежать штрафов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Евпаториец сбежал из больницы с телефоном врача. С заявлением в полицию обратилась сотрудница местной больницы, сообщившая что ее телефон, скорее всего по ошибке, забрал кто-то из пациентов.
Крымчанин попался на краже могильных оград. Полицейские задержали 21-летнего жителя Красногвардейского района, который украл ограждения с могил.
Три дня держали взаперти: в Крыму вымогатели получили тюремный срок. В Феодосии суд вынес приговор по уголовному делу о вымогательстве в отношении троих мужчин, которые угрозами удерживали женщину и требовали ее имущество.
Жителю Ялты грозит 6 лет тюрьмы за кражу 12 тысяч рублей у собутыльника. С заявлением о краже 12 тысяч рублей в полицию обратился житель Ялты, который рассказал, что накануне выпивал с незнакомцем.
Скандальный вице-премьер Крыма передумал выдвигаться в Госдуму РФ
Вице-премьера РК Евгения Кабанова, чье лицо украшало добрую треть предвыборных рекламных площадей и первые полосы газет, исключили из списков претендентов в депутаты Госдумы от Республики Крым.
Едва не влетел в АЗС: ДТП с пассажирским автобусом в Севастополе
Три человека получили травмы в аварии с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Севастополе.
В Крыму за сутки выявили 389 случаев коронавируса
За 25 июля на территории Крыма зарегистрировали 389 случаев коронавирусной инфекции.
Крымчан возмутила фотосессия в стиле ню на лавандовом поле
Съемки в цветущих полях Крыма невероятно популярны в последние годы. Стремясь быть оригинальным, модели и фотографы идут на крайности.
24 часа назад
Уран добавит драматизма в курортный сезон в Крыму
23 часа назад
Гигантские осы освоили новые районы Крыма
Насколько опасны огромные насекомые и почему многие стремятся их убить.