Автобус петербургской турфирмы дважды за июль ломался по пути в Крым

Отпуск очередных путешественников из Северной столицы начался с неприятностей.

В воскресенье, 25 июля, стало известно, что накануне вечером в 130-ти километрах от Ростова сломался автобус петербургской турфирмы «Тур на 5». Он вез 77 человек на отдых в Крым, сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петерубрг».

«Автобус сломался, но вначале нас держали в неведении. Пытались починить своими силами — не получилось. Спустя полтора часа нам сказали, что приедет автобус из Ростова в 22-23 часа, максимум в полночь. Сейчас два часа ночи. Когда уедем — непонятно», — написала автор публикации Ольга Касимова.

Женщина указала, что с застрявшими путешественникам ранее общался гендиректор турфирмы, но позже он и его коллеги перестали выходить на связь. Касимова добавила, что две недели назад этот же автобус ломался во время предыдущего тура. В итоге туристы прождали спасения 23,5 часа.

«Еще до 13 июля люди тоже писали, что автобус уже ломался. Почему его не заменяют и не предпринимают никакие меры? Каждые две недели люди должны сидеть сутки и ждать призрачного автобуса на замену? Нам еще на нем обратно возвращаться вообще-то. Судя по сообщениям в группе, автобус у них единственный», — отметила горожанка.

Несмотря на описанные невзгоды, участники сообщества не пожалели туристов. Они отметили наивность путешественников, которые доверили свои деньги и время организации с сомнительной репутацией.

«Нефиг пользоваться услугами сомнительных компаний. Уж извините», — написал Вадим Трошкин.

«Как говорится, скупой платит дважды. Нет, это не отменяет вины компании, но почему чтение договоров и отзывов начинается после того, как что-то происходит?» — поинтересовалась Маргарита Федорова.

«Жажда экономии приводит к печальным последствиям. Я как-то ехал из Петербурга до Твери на автобусе. Жопа стала плоской и болели ноги, а тут несколько суток ехать. Удачи», — пожелал Алексей Степанов.

«Форпост» связался с представителем «Тур на 5», в компании сообщили, что проблема застрявших путешественников уже решена, они продолжили путь в Крым. При этом сотрудник не смог уточнить, сколько часов клиенты дожидались нового автобуса.

Отметим, две недели назад с этой же машиной произошел аналогичный конфуз, но ее, вероятно, не заменили. Тогда гендиректор компании Сергей Титов заявлял, что данный инцидент случился впервые за 5,5 года и пообещал выплатить клиентам компенсации.

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