Аксенов разрешил школьникам выезжать из Крыма

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Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о повышенной готовности. В соответствии с новой редакцией документа, опубликованной сегодня на портале правительства, школьники смогут выехать с полуострова на спортивные соревнования и слет лучших учеников России.

«Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на выезд делегации Республики Крым для участия во всероссийском слете лучших учащихся России «Интеллектуальный Олимп», который пройдет в период с 28 июля по 2 августа 2021 года в Санкт-Петербурге, в г. Пушкине на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», на выезд делегации Республики Крым для участия во всероссийских молодежных робототехнических соревнованиях «Кубок РТК», которые пройдут в период с 24 по 29 августа 2021 года в городе Кубинка Московской области», – говорится в документе.

Также Аксенов разрешил выезд крымских команд для участия во всероссийском этапе спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 2020/2021 учебного года, который пройдет в период с 5 по 25 сентября. Кроме того, запрет не будет распространяться на выезд команды Крыма для участия во всероссийском этапе спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 2020/2021 учебного года, который пройдет в период с 6 по 26 сентября.

Речь идет о пункте указа 6.2, который в период действия режима повышенной готовности запрещает выезд организованных детских групп, творческих, спортивных коллективов и учащихся детских школ искусств, профессиональных технических образовательных организаций за пределы республики.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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