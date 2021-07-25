Санкции
Развитие сюжета: Продление экономических санкций ЕС из-за Крыма ожидается 12 июля ● Россиянам перестанут с 1 августа выдавать визы в США ● ЕС на год продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя ● В ЕС одобрили продление санкций против Крыма еще на год ● МИД России: «санкции будут всегда, Крым мы не отдадим»
Зеленский ввел санкции против организаций, связанных с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях от 16 июля в отношении шести физических и 10 юридическим лиц.
Об этом сообщается в указе президента от 23 июля.
Указ вступает в силу с момента опубликования. Санкции наложены на три года.
Приложения к указу содержат перечень из четырех граждан России и двух – Франции, чьи активы в Украине должны быть заморожены.
Кроме того, санкции применены против российской компании Wildberries и ее филиалов в Украине, Польше, Армении, Беларуси, Кыргызстане, Казахстане, а также против трех организаций во Франции, связанных с «ДНР» и Крымом.
Санкции предусматривают, в частности, блокирование активов, запрет на вывод капиталов из Украины, прекращение транзита ресурсов и перевозок на территории Украины, запрет на предоставление технологий и интеллектуальных прав.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Константинов неожиданно решил откзаться от зарплаты и будет работать бесплатно. Председатель Государственного совета Крыма давно хотел перейти на бесплатную основу работы.
Власти Алушты запретили работу уличных музыкантов. Администрация Алушты запретила работу уличных музыкантов в городе из-за пандемии коронавируса.
В Крыму разрабатывают некую «систему цифровой трансформации». Новые сервисы облегчат жителям республики оформление документов, избавят от бумажной волокиты и упростят многие производственные процессы.
Мэр Сак назвал недовольных его работой людей придурками. Позже Александр Овдиенко заявил, что речь идет о пяти жителях, которые постоянно «смакуют» городские проблемы в своих соцсетях.
Неизвестные вломились домой к крымчанке и несколько дней удерживали ее силой
Феодосийский городской суд признал виновными трех мужчин, которые, угрожая оружием, силой удерживали жительницу Крыма и требовали передать им половину принадлежащего ей дома.
Въезд в Севастополь со стороны Симферополя закроют на год фото
Объезд организуют через Инкерман, Терновку и Сахарную Головку.
Умер российский контр-адмирал, таранивший крейсер США у берегов Крыма
Контр-адмирал Владимир Богдашин, в 1988 году командовавший сторожевым кораблем «Беззаветный», который тараном вытеснил из территориальных вод Советского Союза у берегов Севастополя американский крейсер «Йорктаун», умер в Москве на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Власти не исключают закрытия турсезона в Крыму
Планов закрывать турсезон из-за обстановки с коронавирусом в Крыму пока нет, но если ситуация «перевалит» катастрофическую отметку, то придется это сделать.
21 июля
Константинов неожиданно решил откзаться от зарплаты и будет работать бесплатно
Председатель Государственного совета Крыма давно хотел перейти на бесплатную основу работы.