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Санкции

Зеленский ввел санкции против организаций, связанных с Крымом

08:21 воскресенье, 25 июля 2021

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях от 16 июля в отношении шести физических и 10 юридическим лиц.

Об этом сообщается в указе президента от 23 июля.

Указ вступает в силу с момента опубликования. Санкции наложены на три года.

Приложения к указу содержат перечень из четырех граждан России и двух – Франции, чьи активы в Украине должны быть заморожены.

Кроме того, санкции применены против российской компании Wildberries и ее филиалов в Украине, Польше, Армении, Беларуси, Кыргызстане, Казахстане, а также против трех организаций во Франции, связанных с «ДНР» и Крымом.

Санкции предусматривают, в частности, блокирование активов, запрет на вывод капиталов из Украины, прекращение транзита ресурсов и перевозок на территории Украины, запрет на предоставление технологий и интеллектуальных прав.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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