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Въезд в Севастополь со стороны Симферополя закроют на год
фото © Тарас Любимов|ForPost
Объезд организуют через Инкерман, Терновку и Сахарную Головку.
С 1 августа 2021 года до 1 мая 2022 года в связи со строительством восьмого этапа трассы «Таврида» будет ограничено движение по улице Чернореченской. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Севастополя.
«Прямого выезда с улицы Чернореченской на Президентскую дорогу в районе путепровода не будет. Также будет закрыт съезд с Президентской дороги на улицу Чернореченскую», — сказано в сообщении.
С 1 августа выехать из Севастополя и заехать в город со стороны Симферополя можно будет через населенные пункты Терновка, Сахарная Головка, а также через Инкерман.
«Напоминаем, что в Севастополе работает паромная переправа через бухту с 07:30 до 20:00», — подсказали чиновники.
Отмечается, что «окна» для проезда по строительной площадке будут организованы только для общественного транспорта (по улице Чернореченской курсируют шесть маршрутов) и школьных автобусов. После введения ограничений в работе муниципальных маршрутов возможны сбои.
«Регулировать движение будут представители подрядной организации, а также сотрудники ГИБДД совместно со специалистами дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и Севавтодора», — пояснили в правительстве.
Жители улицы Чернореченской подъезжать к своим домам будут со стороны реки Черной.
В тексте использованы материалы: Форпост
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