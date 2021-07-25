Бизнес
В Симферополе литр бензина подорожал за два месяца на 1-2 рубля
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В Симферополе фиксируется рост цен на топливо. За два последних месяца стоимость различных марок бензина и ДТ повысилась на 1-2 рубля.
Как сообщили в Крымстате, за минувшую неделю наблюдался рост средних цен на бензин АИ-95, АИ-95 премиум (на 0,86%), АИ-98 (на 0,9%), АИ-92 (на 1,13%). Рост средней цены на дизельное топливо составил 0,89%.
Отметим, что по сравнению с ценами на середину мая текущего года в Симферополе ДТ подорожало почти на рубль, бензин АИ-92, АИ-95, АИ-95 премиум - на 1,5 рубля. Цена за литр бензина марки АИ-98 выросли на 2 рубля.
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