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Власть

В Севастополе запретили продавать капканы

14:03 воскресенье, 25 июля 2021
Севастополь

Севастопольский суд запретил сайты, незаконно продававшие капканы, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

В природоохранной прокуратуре провели мониторинг сети, выявив шесть интернет-порталов с предложениями продать капканы для отлова волков, енотовидных собак, енотов-полоскунов, барсуков, лесных куницы, соболей, горностаев и иной живности. При этом применение капканов в Севастополе запрещено согласно правилам охоты, которые утвердило Минприроды России.

Продажа капканов несла потенциальный риск для животных. Суд требования прокуратуры полностью удовлетворил.

Ранее охоту запретили во всех лесах Севастополя. Лесные угодья вернули в собственность города, расторгнув все охотхозяйственные соглашения.

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