Уран добавит драматизма в курортный сезон в Крыму

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В Крыму стремительными темпами распространяется коронавирус. Региональные власти не исключают закрытия полуострова от туристов.

Что по этому поводу говорят звезды, рассказал кандидат биологических наук, ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.

По его словам, власти введут более жесткие антиковидные меры, а вот на закрытие курортного сезона пойдут только в том случае, если третья волна коронавируса захлестнет всю страну.

Так, не исключено, что вскоре пропускной режим с Украиной станет жестче, особенно с учетом выявления большого количество завозных случаев COVID-19, уточнил наш собеседник.

Есть астрологические риски того, что курортный сезон может завершиться весьма спонтанно. Такой поворот сулит Уран — планета неожиданных ситуаций, которая до самой осени будет оказывать влияние на Крым.

«В астрологической версии есть некоторые предпосылки (для локдауна. — Прим.), но будем надеяться, что обойдется без резкого закрытия, хотя от Урана можно ждать самые неожиданные решения. Остается рассчитывать, что найдется серия разумных решений, которая позволит не закрывать сезон и изменит ситуацию в лучшую сторону», — заключил эксперт.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сценарий закрытия курортного сезона из-за ухудшения ситуации с COVID-19 возможен, если республика перейдет «катастрофическую отметку». При этом он заверил, что сейчас речь о закрытии региона не идет.

Негативную тенденцию власти связывают с тем, что предприниматели не желают соблюдать предписания, а жители и гости региона не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

«Будет конец всему»: в Крыму оценили угрозу закрытия турсезона. Крымская туриндустрия не сможет восстановиться в случае введения жестких антиковидных ограничений вплоть до закрытия туристического региона.

Власти неожиданно нашли в Евпатории «сотни нелегальных отелей». Более 600 незаконных отелей обнаружили в Евпатории только при проверке малых средств размещения, предоставляющих услуги туристам.

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