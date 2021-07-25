Украина снова будет тестировать на COVID приезжающих из Крыма

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Власти Херсонской области возвращают экспресс-тестирование на коронавирус на пунктах пропуска через границу с Крымом.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на главу областной государственной администрации Сергея Козыря.

По его словам, экспресс-тестирование на границе планируется организовать в течение ближайших шести-семи дней. Козырь пояснил, что данная мера предпринимается во исполнение постановления правительства.

Ранее украинские власти ослабили карантинные ограничения. Граждан освободили от обязательства устанавливать специальное приложение в мобильном телефоне, находиться на самоизоляции после приезда и проходить тестирование на коронавирус при пересечении границы с Крымом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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