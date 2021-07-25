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Коронавирус в Крыму

Украина снова будет тестировать на COVID приезжающих из Крыма

15:48 воскресенье, 25 июля 2021
Украина снова будет тестировать на COVID приезжающих из Крыма

фото © gazeta.ru

Власти Херсонской области возвращают экспресс-тестирование на коронавирус на пунктах пропуска через границу с Крымом.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на главу областной государственной администрации Сергея Козыря.

По его словам, экспресс-тестирование на границе планируется организовать в течение ближайших шести-семи дней. Козырь пояснил, что данная мера предпринимается во исполнение постановления правительства.

Ранее украинские власти ослабили карантинные ограничения. Граждан освободили от обязательства устанавливать специальное приложение в мобильном телефоне, находиться на самоизоляции после приезда и проходить тестирование на коронавирус при пересечении границы с Крымом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 24 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 394 случая новой коронавирусной инфекции.

Севастополь бьет рекорды по заболеваемости COVID-19. По состоянию на 24 июля в Севастополе зарегистрированы 156 новых случаев заболевания COVID-19.

Севастополь выполнил план вакцинации от коронавируса только на треть. План по выработке коллективного иммунитета к коронавирусу выполнен в Севастополе на треть.

ФМБА России направит в Ялту сводный медицинский отряд. Сводный медицинский отряд из специалистов окружных центров ФМБА России прибудет в Ялту для усиления кадрового состава ковидного госпиталя, а также развертывания дополнительного коечного фонда для приема пациентов с COVID-19 и подозрениями на него.

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Украина снова будет тестировать на COVID приезжающих из Крыма

Украина снова будет тестировать на COVID приезжающих из Крыма

Власти Херсонской области возвращают экспресс-тестирование на коронавирус на пунктах пропуска через границу с Крымом.

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