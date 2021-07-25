Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Севастополь опять обновил антирекорд по числу заражений коронавирусом ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Севастополь бьет рекорды по заболеваемости COVID-19 ● Севастополь выполнил план вакцинации от коронавируса только на треть ● ФМБА России направит в Ялту сводный медицинский отряд
Украина снова будет тестировать на COVID приезжающих из Крыма
фото © gazeta.ru
Власти Херсонской области возвращают экспресс-тестирование на коронавирус на пунктах пропуска через границу с Крымом.
Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на главу областной государственной администрации Сергея Козыря.
По его словам, экспресс-тестирование на границе планируется организовать в течение ближайших шести-семи дней. Козырь пояснил, что данная мера предпринимается во исполнение постановления правительства.
Ранее украинские власти ослабили карантинные ограничения. Граждан освободили от обязательства устанавливать специальное приложение в мобильном телефоне, находиться на самоизоляции после приезда и проходить тестирование на коронавирус при пересечении границы с Крымом.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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