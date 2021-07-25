Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Севастополь бьет рекорды по заболеваемости COVID-19 ● Севастополь выполнил план вакцинации от коронавируса только на треть ● ФМБА России направит в Ялту сводный медицинский отряд ● Коронавирус в Крыму: снова рост ● В Роспотребнадзоре оценили реальную ситуацию с COVID-19 в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © pixabay.com
За 24 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 394 случая новой коронавирусной инфекции.
Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Из общего количества заболевших 298 выявлены при обращении за медицинской помощью, 95 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6485 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 82 человека, выздоровевших за весь период – 48 964 человека.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастополь выполнил план вакцинации от коронавируса только на треть. План по выработке коллективного иммунитета к коронавирусу выполнен в Севастополе на треть.
ФМБА России направит в Ялту сводный медицинский отряд. Сводный медицинский отряд из специалистов окружных центров ФМБА России прибудет в Ялту для усиления кадрового состава ковидного госпиталя, а также развертывания дополнительного коечного фонда для приема пациентов с COVID-19 и подозрениями на него.
Коронавирус в Крыму: снова рост. За сутки на территории республики выявили 396 новых случаев заражения коронавирусом.
В Роспотребнадзоре оценили реальную ситуацию с COVID-19 в Крыму. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Крыму остается напряженной, но есть некоторые тенденции к стабилизации.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 24 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 394 случая новой коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
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