Сводка о новых заражениях в Крыму

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За 24 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 394 случая новой коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Из общего количества заболевших 298 выявлены при обращении за медицинской помощью, 95 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6485 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 82 человека, выздоровевших за весь период – 48 964 человека.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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