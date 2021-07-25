Симферопольцев наказали за торговлю и парковку

Административная комиссия Симферополя рассмотрела 68 материалов о торговле в неположенных местах, парковке автомобилей на газонах и тротуаре, сбросе мусора за пределами контейнерных площадок.

Сумма штрафов составила 214 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации крымской столицы.

По данным властей, почти половина протоколов составлена по фактам торговли в непредусмотренных для этого местах. Нарушители оштрафованы. В случаях, когда правонарушения были незначительны и совершены впервые, комиссия ограничивалась предупреждением.

Кроме того, к ответственности привлечены граждане и организации, нарушившие правила благоустройства: стоянка автомобилей на участках без твердого покрытия и тротуаре, складирование отходов вне объекта размещения, складирование строительных материалов, отсутствие ограждения и другие нарушения. 10 из рассмотренных протоколов касались нарушений, совершенных юридическими лицами.

«По итогу заседания из 68 рассмотренных материалов вынесены следующие решения: наложение штрафа – 52, предупреждение – 16. Общая сумма вынесенных штрафов составляет 214 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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