Севастополь опять обновил антирекорд по числу заражений коронавирусом

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Севастополь продолжает бить антирекорды по числу заражений коронавирусом, которые выявлены за сутки.

За минувшие сутки их зарегистрировано 161, сообщает «Новый Севастополь».

«По состоянию на 25 июля в Севастополе зарегистрирован 161 новый случай заболевания COVID-19. 53 человека выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 55 до 82 лет», – цитирует онлайн-газета пресс-службу правительства Севастополя.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 19 785 человек. В настоящий момент выздоровели 17 309 человек, 822 умерли.

В предыдущие сутки в Севастополе было выявлено 156 новых случаев коронавируса.

В Республике Крым за минувшие сутки зарегистрировано 396 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. «Из общего количества заболевших 295 выявлены при обращении за медицинской помощью, 100 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа», – добавил Аксенов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5937 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 362 человека, выздоровевших за весь период – 48 882 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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