Выбросы в Северном Крыму
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Проверяющие не выявили превышений по выбросам на титановом заводе в Крыму
фото © Новости Крыма
Проверки не выявили превышений по выбросам вредных веществ на заводе ООО «Титановых инвестиций» в Армянске.
Об этом сообщил директор по промышленной безопасности и охране труда завода Сергей Товстый.
«Согласно заключений по результатам проведения лабораторных исследований, измерений и испытаний оценка соответствия продемонстрировала, что значения контролируемых параметров взвешенных веществ (пыль), серной кислоты и диоксида серы соответствуют требованиям нормативов предельно допустимых выбросов для Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции», – сообщил Товстый.
Представитель завода уточнил, что количество производимых выбросов проверяет три стороны: собственная лаборатория промышленной санитарии филиала, аккредитованная в установленном порядке, независимая лаборатория государственного учреждения, подведомственного минприроды Крыма, и Роспотребнадзор.
В частности, Южное межрегиональное управление Роспотребнадзора провело внеплановую проверку в апреле 2021 года и не обнаружило превышений по выбросам. Никаких данных о превышениях не фиксировали ни собственная лаборатория завода, ни лаборатория госучреждения. Данные о результатах проводимых замеров регулярно публикуются на сайтах минприроды республики и городского округа Армянск.
Ранее сообщалось, что филиал «Титановых инвестиций» в крымском Армянске с опережением выполняет ряд мероприятий «дорожной карты» по модернизации завода для сокращения пагубного влияния на окружающую среду. Предприятие также проведет реконструкцию газоочистных установок, что позволит существенно снизить выбросы в атмосферу.
Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» – крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы и странах бывшего СССР. Завод также выпускает серную кислоту, сырье для строительной индустрии (сульфат железа), красители (красный пигмент) и другое.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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